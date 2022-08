“Rischio una placenta ritenuta dopo il parto?” (Di giovedì 11 agosto 2022) Buonasera, alla prima ecografia (sesta settimana) hanno riscontrato un impianto dell’embrione basso. dopo una settimana era salito, impiantandosi normalmente. Mi era stata prescritta terapia con progesterone e Buscopan, riposo e astensione dal lavoro. Ora sono a 34 settimane, ho passato e sto passando una gravidanza a letto per minaccia di parto pretermine dalla 25 settimana (collo accorciato a 22 mm poi 19) e placenta invecchiata. Il bimbo per ora cresce, è un po’ piccolino ma sono sotto controllo con ecografie periodiche e flussimetrie. Sto facendo progesterone, Adalat e Clexane oltre agli integratori. Ora ho un’ansia terribile. Col fatto che ho avuto inizialmente un impianto basso risalito in 7 giorni, posso rischiare placenta ritenuta dopo il parto? Grazie e buon ... Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 11 agosto 2022) Buonasera, alla prima ecografia (sesta settimana) hanno riscontrato un impianto dell’embrione basso.una settimana era salito, impiantandosi normalmente. Mi era stata prescritta terapia con progesterone e Buscopan, riposo e astensione dal lavoro. Ora sono a 34 settimane, ho passato e sto passando una gravidanza a letto per minaccia dipretermine dalla 25 settimana (collo accorciato a 22 mm poi 19) einvecchiata. Il bimbo per ora cresce, è un po’ piccolino ma sono sotto controllo con ecografie periodiche e flussimetrie. Sto facendo progesterone, Adalat e Clexane oltre agli integratori. Ora ho un’ansia terribile. Col fatto che ho avuto inizialmente un impianto basso risalito in 7 giorni, posso rischiareil? Grazie e buon ...

