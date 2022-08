Pulizia della lingua: a cosa serve e come si fa (Di giovedì 11 agosto 2022) Cos’è e cosa serve La Pulizia della lingua è una pratica che arriva dalla tradizione ayurvedica, insieme ad altre pratiche igieniche come i lavaggi nasali. Siamo abituati a lavare i denti più volte al giorno, specialmente dopo aver mangiato, ma pochi dedicano la stessa cura alla propria lingua. Secondo la medicina ayurvedica, invece, la Pulizia della lingua andrebbe fatta ogni giorno e anche numerosi dentisti ormai la consigliano come normale pratica di igiene orale. Ma in cosa consiste la Pulizia della lingua e a cosa serve? Per pulire la lingua si può utilizzare lo spazzolino da ... Leggi su dilei (Di giovedì 11 agosto 2022) Cos’è eLaè una pratica che arriva dalla tradizione ayurvedica, insieme ad altre pratiche igienichei lavaggi nasali. Siamo abituati a lavare i denti più volte al giorno, specialmente dopo aver mangiato, ma pochi dedicano la stessa cura alla propria. Secondo la medicina ayurvedica, invece, laandrebbe fatta ogni giorno e anche numerosi dentisti ormai la consiglianonormale pratica di igiene orale. Ma inconsiste lae a? Per pulire lasi può utilizzare lo spazzolino da ...

