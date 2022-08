Piscine da incubo a Latina: acqua sporca e batteri fecali, chiuse due strutture (Di giovedì 11 agosto 2022) acqua sporca, contaminata, batteri fecali. E il rischio concreto di tossinfezioni in quella che sarebbe dovuta essere una piscina dove trascorrere il tempo, lontano dal caldo afoso di questi giorni. Una piscina che, invece, insieme a un parco acquatico di Latina, è stata chiusa: i Nas, infatti, hanno disposto i sigilli immediati per entrambe le strutture. chiuse due strutture natatorie a Latina Acque sporche con contenuti di coliformi fecali e cariche batteriche. Questo è quello che è stato scoperto dai Nas in un due strutture di Latina: si tratta di una piscina di un’associazione sportiva in via Piave e di un parco acquatico in via ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 agosto 2022), contaminata,. E il rischio concreto di tossinfezioni in quella che sarebbe dovuta essere una piscina dove trascorrere il tempo, lontano dal caldo afoso di questi giorni. Una piscina che, invece, insieme a un parcotico di, è stata chiusa: i Nas, infatti, hanno disposto i sigilli immediati per entrambe leduenatatorie aAcque sporche con contenuti di coliformie caricheche. Questo è quello che è stato scoperto dai Nas in un duedi: si tratta di una piscina di un’associazione sportiva in via Piave e di un parcotico in via ...

