Pinamonti Sassuolo, è UFFICIALE: il comunicato dei neroverdi

Andrea Pinamonti è un giocatore del Sassuolo. Arriva il comunicato UFFICIALE del club neroverde sull'affare

Andrea Pinamonti è ufficialmente è un nuovo calciatore del Sassuolo. Ad annunciarlo è lo stesso club nerovedere con una nota UFFICIALE.

IL comunicato – «L'U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di calciomercato: ANDREA Pinamonti (classe '99, attaccante): acquisito a titolo di prestito con obbligo di acquisto dall'Inter. L'attaccante ha sottoscritto un contratto che lo lega ai neroverdi fino al 30 giugno 2027».

