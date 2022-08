Monza, l’ingaggio di Petagna non esclude quello di Icardi (Di giovedì 11 agosto 2022) Il Monza non è ancora sazio, dopo l’arrivo di Petagna dal Napoli in prestito oneroso sembra che il club di Silvio Berlusconi non abbia abbassato le sue mire su Mauro Icardi Lo scrive Tuttosport che spiega come la punta argentina sia sempre nel mirino di Galliani: Per il resto e? un Monza diverso, rinforzato in tutti i reparti, in attesa di comprendere se ci sara? margine per arrivare al sogno di mercato: Mauro Icardi. l’ingaggio di Petagna non esclude quello dell’argentino, piuttosto bisognera? capire quanti attaccanti verranno sacrificati per fare posto all’ex nerazzurro, da tempo in rotta col Psg. Ad esempio Gytkjaer e? sempre corteggiato dal Bari, ma il danese e? stato dichiarato incedibile e vorrebbe giocarsi le sue carte in ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 11 agosto 2022) Ilnon è ancora sazio, dopo l’arrivo didal Napoli in prestito oneroso sembra che il club di Silvio Berlusconi non abbia abbassato le sue mire su MauroLo scrive Tuttosport che spiega come la punta argentina sia sempre nel mirino di Galliani: Per il resto e? undiverso, rinforzato in tutti i reparti, in attesa di comprendere se ci sara? margine per arrivare al sogno di mercato: Maurodinondell’argentino, piuttosto bisognera? capire quanti attaccanti verranno sacrificati per fare posto all’ex nerazzurro, da tempo in rotta col Psg. Ad esempio Gytkjaer e? sempre corteggiato dal Bari, ma il danese e? stato dichiarato incedibile e vorrebbe giocarsi le sue carte in ...

napolista : Monza, l’ingaggio di #Petagna non esclude quello di #Icardi La gazzetta dello Sport scrive che bisognerà capire qu… - napolista : Repubblica: il #Monza progetta di tentare l’assalto a #Icardi nell’ultima settimana di mercato La formula sarebbe… - sportli26181512 : Monza, UFFICIALE: Marlon dallo Shakhtar: Il Monza ha annunciato l'ingaggio del difensore Marlon (classe 1995 ex Bar… - ProfidiAndrea : ?? #Monza, Petagna o #Icardi per l'attacco: le ultime #Petagna sempre più lontano da #Napoli, valutato €15m ma si l… - CuoreRoberto : @fetrio86 L'ingaggio troppo alto per il Monza -