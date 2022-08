Mercato Milan, Ziyech non è più un’opzione percorribile | PM (Di giovedì 11 agosto 2022) Si parlava dell'ipotesi che Ziyech potesse andare al Milan nel corso di questo Mercato, ma la trequarti non sarà modificata. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 11 agosto 2022) Si parlava dell'ipotesi chepotesse andare alnel corso di questo, ma la trequarti non sarà modificata.

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, IN CHIUSURA PER MANCINI DEL VICENZA: ULTIMI DETTAGLI DA LIMARE PER L'ATTACCANTE DEL 2004… - Gazzetta_it : Stefano Pioli in Gazzetta: 'Il mio Milan è ancora più forte'. L’intervista esclusiva - anperillo : Il #Napoli è al secondo posto, dietro la #Juventus, nella classifica dei club di #SerieA che finora hanno speso di… - MSpekled : Comunque, scherzi a parte sulle palle e mollo e il mercato. Mi aspettavo un centrocampista cazzuto a sostituire Kes… - Mickybit22 : @tuskatore @Zoroback_023 @_schiaffino__ Ma quello è un mercato da sogno per la dimensione del Milan, per uno dei cl… -