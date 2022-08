LIVE Ginnastica artistica, Europei 2022 in DIRETTA: l’Italia si prepara per le qualifiche, Olanda in sofferenza (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.58 Qualche imprecisione di troppo di Emma Malewski, che non va oltre 12.466. 10.51 Cade anche Tisha Volleman. Modestissimo 11.300. L’Olanda chiude una rotazione da incubo alla trave. Tra poco la Germania al corpo libero. 10.48 Naomi Visser incappa in una penalità di un decimo e l’esecuzione è solo di 7.233. Chiude con 12.233. 10.45 Caduta di van Oorschot, non va oltre un modesto 10.966. Olanda in difficoltà. 10.42 van Pol apre con 12.500 (4.9), tocca a van Oorschot. 10.40 L’Olanda riparte con Vera van Pol sui 10 cm. 10.35 Tra poco la seconda rotazione della prima suddivisione. Olanda alla trave, Germania al corpo libero. 10.32 Schaefer discreta, ma non decolla: 13.166. 10.30 Caduta di Sarah Voss, che non va oltre a 12.266. Rotazione ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.58 Qualche imprecisione di troppo di Emma Malewski, che non va oltre 12.466. 10.51 Cade anche Tisha Volleman. Modestissimo 11.300. L’chiude una rotazione da incubo alla trave. Tra poco la Germania al corpo libero. 10.48 Naomi Visser incappa in una penalità di un decimo e l’esecuzione è solo di 7.233. Chiude con 12.233. 10.45 Caduta di van Oorschot, non va oltre un modesto 10.966.in difficoltà. 10.42 van Pol apre con 12.500 (4.9), tocca a van Oorschot. 10.40 L’riparte con Vera van Pol sui 10 cm. 10.35 Tra poco la seconda rotazione della prima suddivisione.alla trave, Germania al corpo libero. 10.32 Schaefer discreta, ma non decolla: 13.166. 10.30 Caduta di Sarah Voss, che non va oltre a 12.266. Rotazione ...

