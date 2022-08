LIVE Canottaggio, Europei 2022 in DIRETTA: due senza maschile e doppi azzurri in semifinale. Avanza anche Soares nel singolo pesi leggeri (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:32 Gran Bretagna che si aggiudica la batteria controllando il tentativo di rientro della Polonia nelle battute finali. Britannici che chiudono la prova con il tempo di 6:32.26. Quinta ed ultima posizione per l’Italia con 6:49.59. azzurri che torneranno in acqua questo pomeriggio per i ripescaggi. 11:29 Non c’è un attimo di pausa. Programma che continua con il quattro senza maschile. Italia subito impegnata nella prima batteria. Equipaggio tricolore composto da Paolo Covini, Giovanni Codato, Salvatore Monfrecola, e Nunzio di Colandrea. azzurri in acqua con Polonia, Gran Bretagna, Svizzera e Germania. Finale soltanto per l’imbarcazione vincitrice della heat. 11:28 Vittoria per l’Irlanda in 7:10.24, e secondo posto utile per l’approdo in finale ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:32 Gran Bretagna che si aggiudica la batteria controllando il tentativo di rientro della Polonia nelle battute finali. Britannici che chiudono la prova con il tempo di 6:32.26. Quinta ed ultima posizione per l’Italia con 6:49.59.che torneranno in acqua questo pomeriggio per i ripescaggi. 11:29 Non c’è un attimo di pausa. Programma che continua con il quattro. Italia subito impegnata nella prima batteria. Equipaggio tricolore composto da Paolo Covini, Giovanni Codato, Salvatore Monfrecola, e Nunzio di Colandrea.in acqua con Polonia, Gran Bretagna, Svizzera e Germania. Finale soltanto per l’imbarcazione vincitrice della heat. 11:28 Vittoria per l’Irlanda in 7:10.24, e secondo posto utile per l’approdo in finale ...

infoitsport : LIVE Canottaggio, Europei 2022 in DIRETTA: due senza maschile e doppio femminile in semifinale - zazoomblog : LIVE Europei 2022 liveblog in DIRETTA: bene Panziera e Martinenghi in corso canottaggio e ginnastica - #Europei… - Nuotomania : DA OASPORT - #Artistica #Canottaggio #Ciclismo LIVE Europei 2022, liveblog in DIRETTA: nuoto, ginnastica artistica,… - zazoomblog : LIVE Canottaggio Europei 2022 in DIRETTA: dalle 9.00 le batterie Italia con tante novità - #Canottaggio #Europei… - zazoomblog : LIVE Canottaggio Europei 2022 in DIRETTA: giornata dedicata alle batterie - #Canottaggio #Europei #DIRETTA: -