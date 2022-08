LIVE Camila Giorgi-Pegula 6-3, WTA Toronto 2022 in DIRETTA: l’azzurra domina e conquista il primo set (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE primo SET 6-3 primo SET Camila Giorgi 30-40 PALLA BREAK E SET POINT Giorgi 30-30 Doppio fallo dell’americana. 30-15 Servizio e diritto di Pegula. 15-15 Risposta profonda dell’azzurra con il diritto. 15-0 Rovescio in corridoio di Giorgi. 5-3 Servizio a zero della marchiana: Pegula deve allungare il set. 40-0 COME STA GIOCANDO Giorgi! l’azzurra piazza un gran diagonale di rovescio. 30-0 Risposta sbagliata da Pegula. 15-0 Buona prima dell’azzurra. 4-3 Pegula resta in scia nel primo set. 40-15 Prima esterna dell’americana. 30-15 Servizio e diritto di ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINESET 6-3SET30-40 PALLA BREAK E SET POINT30-30 Doppio fallo dell’americana. 30-15 Servizio e diritto di. 15-15 Risposta profonda delcon il diritto. 15-0 Rovescio in corridoio di. 5-3 Servizio a zero della marchiana:deve allungare il set. 40-0 COME STA GIOCANDOpiazza un gran diagonale di rovescio. 30-0 Risposta sbagliata da. 15-0 Buona prima del. 4-3resta in scia nelset. 40-15 Prima esterna dell’americana. 30-15 Servizio e diritto di ...

