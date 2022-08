L'allarme Onu: 19 bambini palestinesi uccisi dall'esercito israeliano in meno di una settimana (Di giovedì 11 agosto 2022) Il monito del presidente Michelle Bachelet: 'Ogni violenza a danno di un minore è inaccettabile. Entrambi le parti fermino attacchi su ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 11 agosto 2022) Il monito del presidente Michelle Bachelet: 'Ogni violenza a danno di un minore è inaccettabile. Entrambi le parti fermino attacchi su ...

MediasetTgcom24 : L'allarme Onu: 19 bambini palestinesi uccisi dall'esercito israeliano in meno di una settimana #Israele #Onu #Gaza… - rossi649 : RT @inblu2000it: ??In anteprima i titoli del #GiornaleRadio: 1?? Nato il #TerzoPolo di #renzicalenda 2?? #Ucraina #Zaporizhzhya #Onu in all… - inblu2000it : ??In anteprima i titoli del #GiornaleRadio: 1?? Nato il #TerzoPolo di #renzicalenda 2?? #Ucraina #Zaporizhzhya #Onu… - zazoomblog : Foreign fighters Onu lancia l’allarme. 10.000 ancora in azione potrebbero colpire anche in Europa - #Foreign… - FirenzePost : Foreign fighters, Onu lancia l’allarme. 10.000 europei ancora in azione, potrebbero colpire anche in Europa -