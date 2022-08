Grande Fratello Vip: ecco i vincitori di tutte le edizioni (Di giovedì 11 agosto 2022) Lo scorso marzo, dopo sei mesi di Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini ha incoronato la sua vincitrice: Jessica Selassiè. La princess ha avuto la meglio su Davide Silvestri che si è dovuto accontentare della seconda posizione. Jessica Selassiè è solo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 11 agosto 2022) Lo scorso marzo, dopo sei mesi diVip, il reality show condotto da Alfonso Signorini ha incoronato la sua vincitrice: Jessica Selassiè. La princess ha avuto la meglio su Davide Silvestri che si è dovuto accontentare della seconda posizione. Jessica Selassiè è solo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

petergomezblog : Casalino spiega perché non si è candidato con il M5s: “La mia presenza avrebbe danneggiato Conte, mi avrebbero usat… - blogtivvu : Grande Fratello Vip: ecco i vincitori di tutte le edizioni - PAOLOMA68573946 : @GF_diretta non e ' vero che non ci sarà l ' opinionista SONIA BRUGANELLI la fantastica e ' una fake quella delle i… - MarcoSignorin13 : @marieta99044909 Sono i figli di Grillo, quello dei poteri oscuri, del grande fratello, delle scie chimiche, dei no… - Donato72981730 : «Ho accettato di andare al Grande Fratello Vip per soldi: io vivo della mia pensione: 1.100 euro al mese» Tutti a p… -