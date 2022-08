Gigi D’Alessio, nuove date per il “Noi due tour – A gentile richiesta” (Di giovedì 11 agosto 2022) NAPOLI – Si aggiungono 3 nuovi concerti al “Noi due tour – A gentile richiesta”, il tour di Gigi D’Alessio che nei mesi di ottobre e novembre porterà il cantante sui palchi dei principali teatri italiani: il 13 ottobre al Teatro Politeama di Catanzaro, l’11 novembre al Teatro Galleria di Legnano (MI) e il 14 novembre al Teatro Odeon di Biella. Ecco il calendario aggiornato con le nuove date: 6 ottobre Napoli – Teatro Augusteo (recupero del 29 aprile 2020 e 7 ottobre 2021) 7 ottobre Napoli – Teatro Augusteo (recupero del 30 aprile 2020 e 8 ottobre 2021) 8 ottobre Napoli – Teatro Augusteo (recupero del 1° maggio 2020 e 9 ottobre 2021) 11 ottobre Catania – Teatro Metropolitan (recupero del 24 aprile e 14 ottobre 2020 e 22 ottobre 2021) 12 ottobre ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 11 agosto 2022) NAPOLI – Si aggiungono 3 nuovi concerti al “Noi due– A”, ildiche nei mesi di ottobre e novembre porterà il cantante sui palchi dei principali teatri italiani: il 13 ottobre al Teatro Politeama di Catanzaro, l’11 novembre al Teatro Galleria di Legnano (MI) e il 14 novembre al Teatro Odeon di Biella. Ecco il calendario aggiornato con le: 6 ottobre Napoli – Teatro Augusteo (recupero del 29 aprile 2020 e 7 ottobre 2021) 7 ottobre Napoli – Teatro Augusteo (recupero del 30 aprile 2020 e 8 ottobre 2021) 8 ottobre Napoli – Teatro Augusteo (recupero del 1° maggio 2020 e 9 ottobre 2021) 11 ottobre Catania – Teatro Metropolitan (recupero del 24 aprile e 14 ottobre 2020 e 22 ottobre 2021) 12 ottobre ...

