Gazzetta: Kvaratskhelia non ha nulla a che vedere con Insigne se non la sterzata per rientrare sul destro (Di giovedì 11 agosto 2022) Sono cambiati gli interpreti della trequarti e dell’attacco azzurro. E l’impressione è che non sia finita qui, vista la trattativa per Simeone e quella per Raspadori. Spalletti dunque è pronto a varare un nuovo Napoli, con caratteristiche profondamente diverse dal passato. Lo scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Meno palleggio, meno raccordo, forse meno fantasia ma tanta profondità in più da parte di Kvaratskhelia e compagni, ragion per cui anche i centrocampisti non appena avranno il pallone dovranno “vederci lungo”. Il georgiano non ha praticamente nulla a che vedere con Insigne se non quella sterzata per rientrare sul destro che piaceva tanto al talento di Frattamaggiore e che Kvara replica con frequenza. Lui, però, può andare ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 11 agosto 2022) Sono cambiati gli interpreti della trequarti e dell’attacco azzurro. E l’impressione è che non sia finita qui, vista la trattativa per Simeone e quella per Raspadori. Spalletti dunque è pronto a varare un nuovo Napoli, con caratteristiche profondamente diverse dal passato. Lo scrive l’edizione odierna delladello Sport. Meno palleggio, meno raccordo, forse meno fantasia ma tanta profondità in più da parte die compagni, ragion per cui anche i centrocampisti non appena avranno il pallone dovranno “vederci lungo”. Il georgiano non ha praticamentea checonse non quellapersulche piaceva tanto al talento di Frattamaggiore e che Kvara replica con frequenza. Lui, però, può andare ...

napolista : Gazzetta: #Kvaratskhelia non ha nulla a che vedere con #Insigne se non la sterzata per rientrare sul destro Ama at… - SIMONE4ESPOSITO : RT @tuttonapoli: Gazzetta - A gennaio arriva a parametro zero il vice-Kvaratskhelia: Giuntoli sta chiudendo - sscalcionapoli1 : Gazzetta – A gennaio arriva a parametro zero il vice-Kvaratskhelia: Giuntoli sta chiudendo - tuttonapoli : Gazzetta - A gennaio arriva a parametro zero il vice-Kvaratskhelia: Giuntoli sta chiudendo - sportli26181512 : Napoli, manovra lenta e difesa solida: pari senza gol con l'Espanyol: Napoli, manovra lenta e difesa solida: pari s… -