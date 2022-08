Europei Roma 2022, 4X200 stile libero d’argento: “Il pubblico ci ha spinto. Bel riscatto dopo Budapest” (Di giovedì 11 agosto 2022) “Oggi era importante vincere una medaglia. Ci siamo riusciti e siamo contentissimi”. Così Gabriele Detti è intervenuto ai microfoni della nostra inviata dopo la medaglia d’argento nella 4×200 stile libero agli Europei di Roma 2022. “Il pubblico è il nostro dodicesimo uomo, come si dice in altri sport. Oggi ci ha dato quella spinta in più per prendere questa medaglia. La volevamo davvero tanto, soprattutto dopo l’esperienza di Budapest” ha aggiunto l’azzurro. Un ultima frazione spettacolare quella di Stefano Di Cola, che con una grande rimonta ha regalato l’argento agli Azzurri: “Ci è mancato un bel po’ per l’oro, otto decimi sono abbastanza, ma siamo comunque contenti del secondo posto – ha dichiarato il 23enne – Ci ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 agosto 2022) “Oggi era importante vincere una medaglia. Ci siamo riusciti e siamo contentissimi”. Così Gabriele Detti è intervenuto ai microfoni della nostra inviatala medaglianella 4×200aglidi. “Ilè il nostro dodicesimo uomo, come si dice in altri sport. Oggi ci ha dato quella spinta in più per prendere questa medaglia. La volevamo davvero tanto, soprattuttol’esperienza di” ha aggiunto l’azzurro. Un ultima frazione spettacolare quella di Stefano Di Cola, che con una grande rimonta ha regalato l’argento agli Azzurri: “Ci è mancato un bel po’ per l’oro, otto decimi sono abbastanza, ma siamo comunque contenti del secondo posto – ha dichiarato il 23enne – Ci ...

