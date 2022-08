Esports Reputation Report | l'Inter scavalca il Milan torna al comando tra i club di calcio Verona davanti alla Juve

Jammasrl : #Attualità #Videogames Esports Reputation Report: l’Inter torna al comando tra i club di calcio, Fortnite rimane il… - PressGiochi : Esports Reputation Report: l’Inter torna al comando tra i club di calcio: - EsportsWebit : Esports Reputation, i Reply Totem sono i team più chiacchierati -

Redazione Jamma

L'Report è l'unico strumento in Italia per monitorare la reputazione degli operatori del settore. Rientra nel database del Centro Studi Nazionaledell'OIES, il più grande ...Secondo l'Report, la ricerca sviluppata da KPI6 per l' Osservatorio Italianoche analizza la reputazione degli operatori del settore, il Milan nel Q1 del 2022 ha conquistato la vetta ... Esports Reputation Report: l'Inter torna al comando tra i club di calcio, Fortnite rimane il primo tra i videogiochi L’Osservatorio Italiano Esports insieme al suo monitoring partner KPI6 presentano la ricerca relativa al periodo aprile-giugno 2022, con l’obiettivo di rilevare la crescita della reputazione positiva ...Fortnite rimane il primo tra i videogiochi L’Osservatorio Italiano Esports presenta insieme a KPI6 il sesto Reputation Report, l’indagine volta ad analizzare le conversazioni positive sui social e sul ...