Elezioni 2022 | nasce ‘Noi moderati’ | ecco il simbolo che unisce Nci-Iac e Udc-Ci

(Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – Si chiama Noi moderati la nuova lista unitaria dei centristi del centrodestra. Il nuovoè presentato in una conferenza stampa: un cerchio a fondo blu in cui compare la scritta “Noi moderati” e sono presenti i due simboli delle due alleanze che si erano formate nei giorni scorsi: quella tra Noi con l’Italia di Maurizio Lupi e Italia al centro di Giovanni Toti; e quella tra l’Udc di Lorenzo Cesa e Coraggio Italia di Luigi Brugnaro. L'articolo proviene da Italia Sera.

L'accordo - Renzi festeggia l'accordo con Calenda con un video su Instagram: "Anche in politica servono gli assist" Reazione Di Maio ", Di Maio: "M5s La Strategia di Conte è di eleggere ...È quanto ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel corso di una conferenza stampa alla Camera insieme a Bruno Tabacci e al responsabile di Rete Nazionale Civica Alessio Pascucci. 'Il M5s noi ... Roma, 11 ago. "Noi poniamo la massima attenzione allo stato dei conti pubblici e alle regole europee, quindi non intendiamo in nessun modo aggravare il nostro deficit". Lo ha affermato Silvio ...Roma, 11 ago. "L'autonomia differenziata è certamente una conquista, ma naturalmente non deve penalizzare le regioni più deboli. I livelli essenziali di prestazione devono essere garantiti a tutti i ...