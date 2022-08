Donna di 33 anni tenta di strangolare la compagna: ai domiciliari (Di giovedì 11 agosto 2022) Una Donna di 33 anni è stata arrestata perché ha picchiato e tentato di strangolare la compagna. L’aggressione è avvenuta nella zona di Casa Professa a Palermo. La Donna è accusata di maltrattamenti in famiglia data la relazione fra lei e una 26enne che è finita in ospedale con ferite su tutto il corpo. Per questo sono state attivate le procedure previste per i cosiddetti codici rossi. Le volanti di polizia sono intervenute dopo le telefonate al 112 di alcuni residenti che segnalavano le grida di una Donna in evidente stato di difficoltà. Per strada però non si vedeva nessuno. Gli agenti del commissariato Oreto e dell’Ufficio prevenzione generale sono riusciti ad individuare l’appartamento da dove provenivano le urla. Le due giovani stavano urlando. La più giovane ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 agosto 2022) Unadi 33è stata arrestata perché ha picchiato eto dila. L’aggressione è avvenuta nella zona di Casa Professa a Palermo. Laè accusata di maltrattamenti in famiglia data la relazione fra lei e una 26enne che è finita in ospedale con ferite su tutto il corpo. Per questo sono state attivate le procedure previste per i cosiddetti codici rossi. Le volanti di polizia sono intervenute dopo le telefonate al 112 di alcuni residenti che segnalavano le grida di unain evidente stato di difficoltà. Per strada però non si vedeva nessuno. Gli agenti del commissariato Oreto e dell’Ufficio prevenzione generale sono riusciti ad individuare l’appartamento da dove provenivano le urla. Le due giovani stavano urlando. La più giovane ...

aldotorchiaro : ItaliaViva-Azione trattano: lista unica, simbolo unico, una front runner donna per il #TerzoPolo. Si negozia sulle… - rtl1025 : ?? Una donna di 48 anni è ricoverata in terapia intensiva a #Cremona dopo essere stata accoltellata durante una lite… - ScrivoLibero : Nella giornata di ieri, 10 agosto, a Licata, la Polizia di Stato ha deferito alla Autorità Giudiziaria un donna di… - blogaccioBlog : @HoaraBorselli Quando in 1razza animale quale è l'uomo, il n. delle femmine surclassa quello dei maschi, significa… - GDS_it : #Palermo, al culmine di una lite ha picchiato e tentato di strangolare la compagna. Con queste accuse una donna di… -

La sinistra scommette sulla Cucchi ... sindacalista ivoriano naturalizzato italiano da anni in difesa degli invisibili, dei braccianti e ... Fratoianni parla di Ilaria Cucchi come di "una donna straordinaria, ho trattato per lei". Soumahoro ... Riforma pensioni 2023/ Giorgia Meloni propone la flessibilità selettiva, i dettagli Nel caso in cui dovesse vincere le elezioni, sarebbe la prima donna a guidare il Governo in tutta ... La Lega vorrebbe mandare tutti i lavoratori in pensioni dopo che hanno versato almeno 41 anni di ... Repubblica Roma Inciampa sul marciapiede sconnesso e cade: anziana in ospedale Doppio intervento per la Croce Gialla Una malore all’interno di un autobus, una donna caduta in corso Amendola a causa di un marciapiede fatiscente. Quella di mercoledì è stata una serata piuttosto mo ... La dem Michela Di Biase dice basta: “Lady Franceschini Misoginia. Sono stata votata, non nominata” “Per molti anni ho scelto di non commentare articoli di giornali e le tante parole spese sul mio conto quando, ad ogni passaggio che ha contraddistinto il mio impegno politico, sono stata descritta co ... ... sindacalista ivoriano naturalizzato italiano dain difesa degli invisibili, dei braccianti e ... Fratoianni parla di Ilaria Cucchi come di "unastraordinaria, ho trattato per lei". Soumahoro ...Nel caso in cui dovesse vincere le elezioni, sarebbe la primaa guidare il Governo in tutta ... La Lega vorrebbe mandare tutti i lavoratori in pensioni dopo che hanno versato almeno 41di ... Donna di 74 anni trovata morta a Ostiense Doppio intervento per la Croce Gialla Una malore all’interno di un autobus, una donna caduta in corso Amendola a causa di un marciapiede fatiscente. Quella di mercoledì è stata una serata piuttosto mo ...“Per molti anni ho scelto di non commentare articoli di giornali e le tante parole spese sul mio conto quando, ad ogni passaggio che ha contraddistinto il mio impegno politico, sono stata descritta co ...