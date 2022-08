Conference League 2022/2023, sarà Fiorentina-Twente. Olandesi show col Cukaricki (Di giovedì 11 agosto 2022) Partirà dal Twente l’avventura della Fiorentina in Conference League 2022/2023. La squadra olandese, dopo il 3-1 del match di andata, ha archiviato la pratica Cukaricki con un netto 4-1 che spalanca le porte del playoff contro i viola di Italiano. Al 7? Adzic spaventa la squadra di Jans, ma nel primo tempo il Twente costruisce la rimonta. Al 17? Propper e al 34? Vlap ribaltano il risultato. Nella ripresa c’è spazio per il 3-1 di Tzolis al 34? prima della sua doppietta nei minuti di recupero. Giovedì 18 agosto l’andata contro la Fiorentina al Franchi, poi il ritorno il 25 agosto in Olanda. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 11 agosto 2022) Partirà dall’avventura dellain. La squadra olandese, dopo il 3-1 del match di andata, ha archiviato la praticacon un netto 4-1 che spalanca le porte del playoff contro i viola di Italiano. Al 7? Adzic spaventa la squadra di Jans, ma nel primo tempo ilcostruisce la rimonta. Al 17? Propper e al 34? Vlap ribaltano il risultato. Nella ripresa c’è spazio per il 3-1 di Tzolis al 34? prima della sua doppietta nei minuti di recupero. Giovedì 18 agosto l’andata contro laal Franchi, poi il ritorno il 25 agosto in Olanda. SportFace.

Luxgraph : Conference League, sulla strada della Fiorentina c'è il Twente - sportface2016 : #UECL, sarà #FiorentinaTwente al playoff. Gli olandesi travolgono il #Cukaricki - Fiorentinanews : Play-off di #ConferenceLeague, la #Fiorentina conosce il suo avversario: ecco chi ha passato il turno tra #Twente e… - GoalItalia : Save the date ??? #FiorentinaTwente, 18 agosto Twente-Fiorentina, 25 agosto Inizia l'avventura viola in Conference L… - Lore_QX : @mennieffe @weirdgio @HungryMarcio La Conference League è un trofeo UEFA ufficiale. Se non riesci a cogliere la dif… -