Concorso Comune di Napoli | come fare domanda

(Di giovedì 11 agosto 2022) Nella Gazzetta Ufficiale numero 63 del 9 agosto 2022 sono stati pubblicati i tre bandi deldeldiper l’assunzione di un totale di 1394 unità, così suddivise: 762 posti di Categoria C, per diplomati (719 a tempo indeterminato e 43 a tempo determinato) 577 posti di categoria D, per laureati (378 a tempo indeterminato e 199 a tempo determinato. 55 posti di Dirigente. Il portale per al presentazione delle domande è attivo dal 10 agosto e sarà possibilefino all’8 settembre 2022. Vediamo nei prossimi paragrafiper ildeldi, passaggio per passaggio, e i volumi per la preparazione....