Clamoroso Simeone-Napoli | si inserisce la Juventus!

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 11 agosto 2022) Il, stando a quanto appreso negli ultimi giorni, avrebbe trovato in Giovanni, il profilo giusto come vice Osimhen. La cessione di Petagna al Monza ha sbloccato definitivamente l’affare ma manca ancora il via libera del presidente Aurelio De Laurentiis.(Getty Images) Secondo la redazione di Sky Sport la Juventus starebbe pensando di inserirsi nella trattativa: “L’ok di De Laurentiis che consentirebbe la riuscita dell’operazione non è ancora arrivato e susi sta inserendo la Juventus. I bianconeri stanno cercando un attaccante che possa sia sostituire Vlahovic, sia conviverci. Ciò che farebbe comodo alla Juventus, in particolare, sarebbe la formula. Il cholito, infatti, dovrebbe arrivare ain prestito con diritto di riscatto e ...