Bill Gates e Jeff Bezos in Groenlandia | quei Paperoni a caccia del tesoro tra i ghiacci

(Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago – Esattamente un anno fa, su questo giornale, riportavano una apparentemente singolare notizia:e Michael Bloomberg adi minerali in. Già, sembrava di leggere un fumetto, pareva proprio la storia di Paperon de’alla ricerca di pepite d’oro nel Klondike. Ma in fondo la fantasia, almeno in quel caso, non si discostava troppo dalla realtà. Si trattava pur sempre di miliardari e di esplorazioni, con la corsa all’oro sostituita dalla ricerca di metalli come nichel, rame, cobalto e platino. Tutti materiali preziosissimi che la società di esplorazione mineraria KoBold Metals, sostenuta da una serie di nababbi – tra i quali appunto– aveva annunciato già nel 2021 di ...