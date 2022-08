Bassetti ora prega per diventare ministro della Salute: “Sarei onorato” (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago – Matteo Bassetti ministro della Salute? Di sicuro, lui ci prova. Eccome se ci prova. Da una settimana il virologo star, protagonista nei due anni di pandemia Covid, non fa altro che ribadirlo a chiunque glielo chieda. E perfino il centrodestra lo corteggerebbe. Sembra quasi un’implorazione, una richiesta disperata. Bassetti: “onorato di diventare ministro della Salute” A febbraio aveva risposto con un “mai dire mai” alla domanda su una sua eventuale candidatura politica. Adesso, nell’ultima settimana, Bassetti non fa altro che ripetere in modo esplicito che sì, lui farebbe il ministro della Salute, ne sarebbe onorato, per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago – Matteo? Di sicuro, lui ci prova. Eccome se ci prova. Da una settimana il virologo star, protagonista nei due anni di pandemia Covid, non fa altro che ribadirlo a chiunque glielo chieda. E perfino il centrodestra lo corteggerebbe. Sembra quasi un’implorazione, una richiesta disperata.: “di” A febbraio aveva risposto con un “mai dire mai” alla domanda su una sua eventuale candidatura politica. Adesso, nell’ultima settimana,non fa altro che ripetere in modo esplicito che sì, lui farebbe il, ne sarebbe, per ...

