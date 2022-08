ATP Montreal 2022, già fuori quasi tutti i favoriti. Ma il tabellone di Jannik Sinner è irto di insidie (Di giovedì 11 agosto 2022) Una scalata da affrontare. Jannik Sinner dovrà prepararsi mentalmente e fisicamente al percorso nel Masters1000 di Montreal (Canada) a partire dagli ottavi di finale. L’altoatesino, non brillando più di tanto, è riuscito a battere 2-6 6-4 6-2 il francese Adrian Mannarino e ora è atteso dal confronto non semplice contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta. L’iberico (n.23 del mondo) è in grande forma e le nette affermazioni al primo turno contro Matteo Berrettini e nel secondo round contro il danese Hoger Rune certificano quanto detto. Sinner, quindi, è atteso da un incontro molto duro e lo si può comprendere anche dai precedenti. Sempre sfide molto tirate quelle tra l’altoatesino e l’iberico: a Rotterdam, sul veloce indoor, nel 2020 si impose l’iberico per 7-5 3-6 7-6 (6), in una partita nella quale Sinner ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) Una scalata da affrontare.dovrà prepararsi mentalmente e fisicamente al percorso nel Masters1000 di(Canada) a partire dagli ottavi di finale. L’altoatesino, non brillando più di tanto, è riuscito a battere 2-6 6-4 6-2 il francese Adrian Mannarino e ora è atteso dal confronto non semplice contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta. L’iberico (n.23 del mondo) è in grande forma e le nette affermazioni al primo turno contro Matteo Berrettini e nel secondo round contro il danese Hoger Rune certificano quanto detto., quindi, è atteso da un incontro molto duro e lo si può comprendere anche dai precedenti. Sempre sfide molto tirate quelle tra l’altoatesino e l’iberico: a Rotterdam, sul veloce indoor, nel 2020 si impose l’iberico per 7-5 3-6 7-6 (6), in una partita nella quale...

