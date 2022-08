(Di giovedì 11 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Le ore dicomplessivamente autorizzate nello scorso mese disono state 40,1, il 19,4% in meno rispetto al precedente mese di giugno (49,7) e il 79,7% in meno rispetto a2021, nel corso del quale erano state autorizzate 198di ore. Lo rende noto l'Inps.Per quanto riguarda le singole tipologie d'intervento, le ore diordinaria autorizzate a2022 sono state 15,95. Nel mese di giugno erano state autorizzate 15,98di ore: di conseguenza, la variazione congiunturale è del -0,2%. A2021 le ore autorizzate erano state 85,8, con ...

restoalsud : #territorio #sud #lavoro A luglio 40,1 milioni di ore di cassa integrazione - - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate nello scorso mese di luglio sono state… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash A luglio 40,1 milioni di ore di cassa integrazione - - Tele_Nicosia : A luglio 40,1 milioni di ore di cassa integrazione - ZerounoTv : A luglio 40,1 milioni di ore di cassa integrazione -

In questo momento il progetto ha raggiunto già una presale beta di 2di dollari e la ... Il team di Battle Infinity ha lanciato la prevendita del token IBAT lo scorso 112022. Durante la ......dei lavoratori che ricevono i sussidi di disoccupazione - relativo alla settimana terminata il 30, l'ultima per la quale e' disponibile il dato - e' aumentato di 8.000 unita' a 1,428...ROMA (ITALPRESS) - Le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate nello scorso mese di luglio sono state 40,1 milioni, il 19,4% in meno rispetto ...L'Agenzia Internazionale dell'Energia prevede una domanda di petrolio in avanzata, visto che gli aumenti di prezzo eccezionali per il gas naturale stanno spostando i consumi verso il greggio.