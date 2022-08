Ultime Notizie – West Nile Italia, 94 casi e 7 morti: regioni del Nord le più colpite (Di mercoledì 10 agosto 2022) Una sostenuta circolazione del virus West Nile (Wnv) in alcune regioni, soprattutto del Nord Italia, “ha fatto registrare” al 2 agosto “un totale di 94 casi d’infezione (tra cui 55 casi di infezione neuro-invasiva, 19 casi in donatori di sangue, 19 casi di febbre e 1 caso sintomatico) con 7 decessi“. Lo sottolinea la circolare ‘Prevenzione, sorveglianza ed interventi in risposta alla circolazione dei virus West Nile e dell’Usutu’, firmata dal direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, e dal direttore generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari Pierdavide Lecchini. La circolazione del West Nile ha finora interessato: ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 10 agosto 2022) Una sostenuta circolazione del virus(Wnv) in alcune, soprattutto del, “ha fatto registrare” al 2 agosto “un totale di 94d’infezione (tra cui 55di infezione neuro-invasiva, 19in donatori di sangue, 19di febbre e 1 caso sintomatico) con 7 decessi“. Lo sottolinea la circolare ‘Prevenzione, sorveglianza ed interventi in risposta alla circolazione dei viruse dell’Usutu’, firmata dal direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, e dal direttore generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari Pierdavide Lecchini. La circolazione delha finora interessato: ...

GoalItalia : La Juventus avanza per #Depay, pronto un biennale: ma dovrà liberarsi dal Barcellona [??@romeoagresti] - SkyTG24 : 'Penso che mi candiderò al #Senato, così faremo tutti contenti, dopo aver ricevuto pressioni da tanti, anche fuori… - sole24ore : ?? #CarloCalenda e #MatteoRenzi non hanno incontri in programma, ma il leader di #Azione ha comunque dichiarato di a… - partimeasylover : #LettaAttaccaTi ar cazzo - ennatrasporti : Bronte (Ct) - Coltivava cannabis nel suo giardino, manette per un 64 enne -