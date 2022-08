UFFICIALE – Cremonese, colpi Lochoshvili e Dessers (Di mercoledì 10 agosto 2022) La Cremonese non si ferma sul calciomercato e ufficializza due acquisti: il primo è Luka Lochoshvili, il secondo Cyriel Dessers. Rispettivamente da Wolfsberger e Genk. Cremonese-Lochoshvili, innesto per la difesa Lochoshvili è un imponente difensore centrale (191 cm). Nato nel 1998, fa del fisico possente la sua principale caratteristica, cercando di farsi valere nel contatto diretto. Buon senso della posizione, si può impiegare anche come terzino sinistro, con compiti prettamente difensivi. Il georgiano arriva a titolo definitivo dal Wolfsberger, con cui ha collezionato 29 apparizioni nella Bundesliga austriaca, condite da una rete. Cresciuto nelle giovanili della Dinamo Tbilisi, è passato in due occasioni in prestito allo Zilina, in Slovacchia, senza lasciare il segno. Nel 2020 ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Lanon si ferma sul calciomercato e ufficializza due acquisti: il primo è Luka, il secondo Cyriel. Rispettivamente da Wolfsberger e Genk., innesto per la difesaè un imponente difensore centrale (191 cm). Nato nel 1998, fa del fisico possente la sua principale caratteristica, cercando di farsi valere nel contatto diretto. Buon senso della posizione, si può impiegare anche come terzino sinistro, con compiti prettamente difensivi. Il georgiano arriva a titolo definitivo dal Wolfsberger, con cui ha collezionato 29 apparizioni nella Bundesliga austriaca, condite da una rete. Cresciuto nelle giovanili della Dinamo Tbilisi, è passato in due occasioni in prestito allo Zilina, in Slovacchia, senza lasciare il segno. Nel 2020 ...

CalcioNews24 : La #Cremonese comunica il passaggio di #Gondo all'#Ascoli ?? - tcm24com : Ufficiale: Gondo arriva in prestito all'Ascoli #gondo #cedricgondo #ascoli #ascolicalcio #cremonese #uscremonese… - news_mercato_ : #Calciomercato, #Gondo in prestito con diritto di riscatto dalla #Cremonese all’#Ascoli: ufficiale - Paolo_Bargiggia : Cremonese, ufficiale l’acquisto di Dessers: il comunicato del club - Domenic36396232 : ? UFFICIALE ? Cedric #Gondo è un nuovo giocatore dell'#Ascoli Arriva dalla #Cremonese in prestito con diritto di ri… -