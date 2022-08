Ucraina, la prima nave di grano senza un porto. Il Libano non vuole più il carico (Di mercoledì 10 agosto 2022) Crimea, esplosioni in una base di Putin. Kiev: non siamo stati noi. Ma è giallo Istanbul, 10 agosto 2022 - Resta senza un porto in cui attraccare la prima nave partita dall'Ucraina con un carico di 26,... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Crimea, esplosioni in una base di Putin. Kiev: non siamo stati noi. Ma è giallo Istanbul, 10 agosto 2022 - Restaunin cui attraccare lapartita dall'con undi 26,...

