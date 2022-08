Tutto sul duetto di Britney Spears ed Elton John, Hold Me Closer (Di mercoledì 10 agosto 2022) Arriva un duetto tra Britney Spears ed Elton John. La canzone si intitola Hold Me Closer ed è già stato confermato da Elton John anche se mancano dichiarazioni da parte della Spears. L’indiscrezione emerge da Page Six e fa rapidamente il giro il mondo. Secondo quanto scrive The Irish Sun, il brano sarà un progetto speciale, molto diversi dai brani inediti tradizionali ai quali siamo abituati. Non è da considerarsi quindi un pezzo che anticipi nuovi progetti della Spears, assente ormai da anni sul mercato discografico. Il pezzo è piuttosto un esperimento. Cosa aspettarsi dunque da Hold Me Closer? Qualche dettaglio in merito lo rivela The Irish Sun secondo cui ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 10 agosto 2022) Arriva untraed. La canzone si intitolaMeed è già stato confermato daanche se mancano dichiarazioni da parte della. L’indiscrezione emerge da Page Six e fa rapidamente il giro il mondo. Secondo quanto scrive The Irish Sun, il brano sarà un progetto speciale, molto diversi dai brani inediti tradizionali ai quali siamo abituati. Non è da considerarsi quindi un pezzo che anticipi nuovi progetti della, assente ormai da anni sul mercato discografico. Il pezzo è piuttosto un esperimento. Cosa aspettarsi dunque daMe? Qualche dettaglio in merito lo rivela The Irish Sun secondo cui ...

