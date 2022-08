Traffico Roma del 10-08-2022 ore 15:30 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Luceverde Roma trovati dalla redazione Buon pomeriggio Traffico scorrevole sul Raccordo Anulare consolari qualche problema sulla via Appia appena lizzata da lavoro ed è ancora ornamenti tra il raccordo e Ciampino la polizia locale Cervignano un incidente in via Irma Bandiera l’altezza di via Domenico Montagnana Ci troviamo nella zona di Selva Candida incidente possibili rallentamenti anche in via della Storta nei pressi della Cassia all esquilino a causa della caduta di un albero via Labicana è percorribile soltanto in direzione di via Emanuele Filiberto via Aurelia Antica chiusa per Largo Don Luigi Guanella inevitabili le ripercussioni tutto regolare sulla Roma Fiumicino oggi è interessata da incolonnamenti a causa di un incendio tra il parcheggio lunga sosta Ilaria aeroportuale abbiamo ancora code sulla Portuense del Lago di Traiano ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 10 agosto 2022) Luceverdetrovati dalla redazione Buon pomeriggioscorrevole sul Raccordo Anulare consolari qualche problema sulla via Appia appena lizzata da lavoro ed è ancora ornamenti tra il raccordo e Ciampino la polizia locale Cervignano un incidente in via Irma Bandiera l’altezza di via Domenico Montagnana Ci troviamo nella zona di Selva Candida incidente possibili rallentamenti anche in via della Storta nei pressi della Cassia all esquilino a causa della caduta di un albero via Labicana è percorribile soltanto in direzione di via Emanuele Filiberto via Aurelia Antica chiusa per Largo Don Luigi Guanella inevitabili le ripercussioni tutto regolare sullaFiumicino oggi è interessata da incolonnamenti a causa di un incendio tra il parcheggio lunga sosta Ilaria aeroportuale abbiamo ancora code sulla Portuense del Lago di Traiano ...

Roma : ?? Torna la neve d'agosto a #Roma: domani sera il 'miracolo' a #SantaMariaMaggiore. Dalle 21 alle 24 rievocazione s… - Ferrovie_IT : #RFI: Linea Alta Velocità Roma - Firenze, dalle ore 15:00 traffico ferroviario rallentato in prossimità di Orte per… - RICKYROCK197 : @AleJustOne Risotto e Zafferano Pavesini e tiramisù Nebbia e Milano Traffico e Roma Scialatielli e Napoli Arancina e Sicilia - sulsitodisimone : #infolineeferroviarie #infotreno #viaggiatreno Linea Alta Velocità Roma - Firenze, dalle ore 15:00 traffico ferrov… - muoversintoscan : ???? In #A1 Uscita Barberino chiusa al traffico per incidente provenendo da #Roma. Uscita consigliata in direzione… -