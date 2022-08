Tormenti Pd | lettera a un leader di partito mai nato

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Prima ancora dell'esito elettorale, il congresso del Pd è già di fatto iniziato e c'è aria di resa dei conti perché, secondo tradizione, da quelle parti un segretario perdente ci rimette sempre lo scalpo. Accadde a Veltroni nel 2008, nonostante il risultato più che onorevole della sua vocazione maggioritaria, ed è sempre stato così, e ora che i sondaggi sembrano non dare scampo, la stessa sorte non potrà che toccare a Letta. Il quale, del resto, dalle dimissioni del governo in poi le ha sbagliate tutte: ha preso in prestito l'Agenda Draghi, ma siccome metà del suonon l'ha mai condivisa, poi ha siglato un patto di opposto tenore con la sinistra radicale - mascherandolo da tecnicismo elettorale - e tenendo fuori, alla fine, proprio i draghiani ortodossi Calenda e Renzi. In un colpo solo, insomma, è rimasto in mezzo al guado fra due strategie che insieme non ...

Corriere

... come ogni estate tutto si ferma, per il mondo dei liberi ci sono le ferie, per i detenuti ci sono 24 ore da riempire in qualche modo, per non restare soli coidei pensieri. Donatella non ha ...... continua a fare i conti anche con iinterni al partito. È sempre più consistente l'... europeista, garantista e liberale', come ha scritto il ministro nellad'addio. Un futuro ancora ... Verona, a 27 anni si suicida in carcere. Lettera al fidanzato: «Perdonami, devi essere forte» Wanda Nara Mauro Icardi divorzio: ripercorriamo insieme la travagliata storia d'amore tra la showgirl e il calciatore ...Wanda Nara Mauro Icardi divorzio: dopo gli sviluppi degli ultimi giorni riviviamo insieme la storia d'amore tra la showgirl ...