TOM CLANCY'S RAINBOW SIX BERLIN MAJOR: Tutti i dettagli (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ubisoft annuncia che l'imminente Six BERLIN MAJOR, uno dei più grandi eventi esport internazionali, inizierà il 15 agosto e proseguirà sino al 21. La gara inizierà alle 9:45 su https://RAINBOW6.com/live con i migliori 16 team di Asia Pacifico, Europa, America Latina e Nord America che si sfideranno per il titolo, il premio in denaro e punti per la Classifica Globale per la qualificazione al Six Invitational 2023. Dopo un'adrenalinica sfida di gruppo dal 15 al 17 agosto, giocata a porte chiuse, le migliori 8 squadre gareggeranno nei Playoffs, davanti al pubblico al Theater am Potsdamer Platz, nel cuore di BERLINo. I fan di RAINBOW Six Siege presenti all'evento avranno accesso a diverse attività in loco, compreso il negozio del merchandise, incontri con i giocatori professionali, dimostrazioni e ...

