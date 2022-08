Sirene inglesi per Morata: un club di Premier fa sul serio (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il Manchester United non si da pace sul fronte calciomercato. I red devils, allenati da Erik Ten Hag, devono trovare una quadra nel loro progetto, vista anche la sconfitta rimediata nella prima uscita casalinga stagionale contro il Brighton, una squadra non certo irresistibile. Finita nel ciclone mediatico per il caso Cristiano Ronaldo, deve al più presto cercare conferme, per far sì che la stagione possa continuare nel migliore dei modi, senza intoppi ne discussioni. La mossa di mercato che potrebbe, magari, dare nuova linfa all’attacco dello United potrebbe essere una vecchia conoscenza della Serie A, Alvaro Morata. Alvaro Morata Calciomercato Come riportato anche da Nicolò Schira sui suoi canali social, l’attaccante spagnolo ex Juventus, si proprietà dell’Atletico Madrid, potrebbe proprio lasciare quest’ultimi in direzione Manchester. ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il Manchester United non si da pace sul fronte calciomercato. I red devils, allenati da Erik Ten Hag, devono trovare una quadra nel loro progetto, vista anche la sconfitta rimediata nella prima uscita casalinga stagionale contro il Brighton, una squadra non certo irresistibile. Finita nel ciclone mediatico per il caso Cristiano Ronaldo, deve al più presto cercare conferme, per far sì che la stagione possa continuare nel migliore dei modi, senza intoppi ne discussioni. La mossa di mercato che potrebbe, magari, dare nuova linfa all’attacco dello United potrebbe essere una vecchia conoscenza della Serie A, Alvaro. AlvaroCalciomercato Come riportato anche da Nicolò Schira sui suoi canali social, l’attaccante spagnolo ex Juventus, si proprietà dell’Atletico Madrid, potrebbe proprio lasciare quest’ultimi in direzione Manchester. ...

