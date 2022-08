Sampdoria | Sabiri | «Non vediamo l’ora di ricominciare»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Abdelhamid, fantasista della, ha parlato in vista della nuova stagione di Serie A: ecco le sue dichiarazioni Abdelhamid, fantasista della, ha parlato in vista del ritorno della Serie A ai canali ufficiali della Lega Calcio. LE PAROLE – «Non vedoinizi la nuova stagione. Contento per il precampionato, nondi cominciare, mi trovo bene qui. Stiamo lavorando bene per la nuova stagione. Credo di aver fatto bene, voglio migliorare. Sono in ottima forma per dare il massimo». L'articolo proviene da Calcio News 24.