Salvati dal macello | 130 maiali e cinghiali condannati all’abbattimento | “Salviamoli”

(Di mercoledì 10 agosto 2022)già una volta dal, 130 trarischiano di nuovo la vita: l’Asl Roma 1 ha infatti deciso per l’abbattimento degli esemplari ospiti del santuario La Sfattoria degli ultimi, in via Arcore, a Roma nord, nell’ambito del contenimento della peste suina, nonostante gli animali siano perfettamente sani, microchippati, controllati e registrati come animali da compagnia, alla stregua di cani, gatti o conigli, quindi non destinati al consumo alimentare. Sarebbero uccisi solo per profilassi, anche se nessuno di loro presenta la peste suina, che peraltro non è una zoonosi, e non risulta quindi contagiosa o pericolosa per l’uomo, per il solo fatto di trovarsi nella zona rossa delineata nello scorso mese di maggio. A comunicarlo, l’8 agosto, gli stessi responsabili del rifugio, con un post pubblicato ...