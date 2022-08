Roma, spia la moglie con il GPS e accoltella l’amante per 9 volte al torace: 40enne in una pozza di sangue (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma. Le cose non andavano bene tra di loro da dicembre scorso. L’epilogo, però, non era di certo previsto dalla donna che aveva, intanto, deciso di iniziare una nuova relazione con un altro uomo. accoltella per 9 volte l’amante della moglie Quando lo ha visto è andato su tutte le furie e non ci ha pensato due volte: lo ha accoltellato riducendolo in fin di vita. Ben nove colpi inferti tra viso, addome e torace. La vittima, un uomo di 40 anni residente a La Storta, nella periferia Romana, pare fosse l’amante della moglie. Ora, l’uomo è ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico Casilino. Il marito, l’aggressore, un soggetto di 35 anni, L. B., è stato invece arrestato dagli agenti del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 agosto 2022). Le cose non andavano bene tra di loro da dicembre scorso. L’epilogo, però, non era di certo previsto dalla donna che aveva, intanto, deciso di iniziare una nuova relazione con un altro uomo.per 9dellaQuando lo ha visto è andato su tutte le furie e non ci ha pensato due: lo hato riducendolo in fin di vita. Ben nove colpi inferti tra viso, addome e. La vittima, un uomo di 40 anni residente a La Storta, nella periferiana, pare fossedella. Ora, l’uomo è ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico Casilino. Il marito, l’aggressore, un soggetto di 35 anni, L. B., è stato invece arrestato dagli agenti del ...

