Pugile assassinato ad Anzio | in carcere anche il terzo fratello

(Di mercoledì 10 agosto 2022) La Squadra Mobile di Roma ed il Commissariato di-Nettuno sabato scorso hanno eseguito un provvedimento cautelare inemesso dal GIP del Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 27enne, soggetto di cittadinanza tunisina ma nato e cresciuto ad Aprilia, luogo in cui risiede, gravato da pregiudizi di polizia per lesioni personali e violazione della legge sugli stupefacenti. Il soggetto è accusato di aver preso parte all’accoltellamento di Leonardo Muratovic, accaduto sul lungomare didavanti a un noto locale, unitamente ad i fratelli di 19 anni (pregiudicato per tentato omicidio, ricettazione e detenzione illegale di armi da fuoco) e 26 anni (classe 1996, pregiudicato per porto di oggetti atti ad offendere), già sottoposti, prima a provvedimento di Fermo di indiziato ...