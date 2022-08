Partorì in coma, Cristina Rosi torna a casa e riabbraccia la figlia dopo due anni (Di mercoledì 10 agosto 2022) Cristina Rosi, 39enne toscana, è tornata finalmente nella sua casa nei pressi di Arezzo a distanza di due anni dalla nascita della sua bambina, Caterina. La donna aveva dovuto partorire alla 30esima settimana di gravidanza, a luglio del 2020, dopo avere avuto un arresto cardiaco che metteva a serio rischio la sua vita e quella della nascitura. Successivamente la neomamma è stata trasferita in un centro di recupero situato a Innsbruck, dove è rimasta 11 mesi in coma fino al risveglio. A quel punto le è stato consentito di continuare il suo percorso in una struttura più vicina alla sua abitazione. Il marito, Gabriele Succi, insieme agli altri familiari, è sempre stato al suo fianco e si era fatto promotore di una raccolta fondi per permettere alla sua consorte e alla ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 10 agosto 2022), 39enne toscana, èta finalmente nella suanei pressi di Arezzo a distanza di duedalla nascita della sua bambina, Caterina. La donna aveva dovuto partorire alla 30esima settimana di gravidanza, a luglio del 2020,avere avuto un arresto cardiaco che metteva a serio rischio la sua vita e quella della nascitura. Successivamente la neomamma è stata trasferita in un centro di recupero situato a Innsbruck, dove è rimasta 11 mesi infino al risveglio. A quel punto le è stato consentito di continuare il suo percorso in una struttura più vicina alla sua abitazione. Il marito, Gabriele Succi, insieme agli altri familiari, è sempre stato al suo fianco e si era fatto promotore di una raccolta fondi per permettere alla sua consorte e alla ...

Arezzo, partorì in coma, torna a casa dopo due anni e riabbraccia la figlia. Il marito: "Bello riaverla qui" "Cristina ieri ha passato la sua prima notte a casa dopo due anni. È bello sapere di riaverla qui, di avere qui con me mia moglie e mia figlia Caterina". È Gabriele Succi, 43 anni, a racontare la ... Cristina Rosi partorì in coma, torna a casa dal marito e dalla figlia dopo due anni Cristina, operaia in una fabbrica alle porte di Arezzo, fu trasferita in un centro di eccellenza di Innsbruck, in Austria, dove è rimasta 11 mesi in coma fino al risveglio e poi alla riabilitazione ... "Cristina ieri ha passato la sua prima notte a casa dopo due anni. È bello sapere di riaverla qui, di avere qui con me mia moglie e mia figlia Caterina". È Gabriele Succi, 43 anni, a racontare la ...Cristina, operaia in una fabbrica alle porte di Arezzo, fu trasferita in un centro di eccellenza di Innsbruck, in Austria, dove è rimasta 11 mesi infino al risveglio e poi alla riabilitazione ...