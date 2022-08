Omicidio Leonardo ad Anzio: arrestato un altro ragazzo che ha partecipato all’accoltellamento, ecco chi è (Di mercoledì 10 agosto 2022) Non solo Adam Ed Drissi e suo fratello Ahmed. Per l’Omicidio di Leonardo Muratovic, il ragazzo ucciso a coltellate ad Anzio il 17 luglio scorso, la Squadra Mobile di Roma e il Commissariato di Anzio-Nettuno sabato scorso hanno eseguito un provvedimento cautelare in carcere emesso dal GIP del Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura della Repubblica. Nel mirino un giovane, classe 95, O.H.A, di cittadinanza tunisina ma nato e cresciuto ad Aprilia (dove vive), gravato da pregiudizi di polizia per lesioni personali e violazione della legge sugli stupefacenti. I dettagli sull’Omicidio di Leonardo Muratovic Il ragazzo di 27 anni arrestato sabato scorso è accusato di aver preso parte all’accoltellamento di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 agosto 2022) Non solo Adam Ed Drissi e suo fratello Ahmed. Per l’diMuratovic, ilucciso a coltellate adil 17 luglio scorso, la Squadra Mobile di Roma e il Commissariato di-Nettuno sabato scorso hanno eseguito un provvedimento cautelare in carcere emesso dal GIP del Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura della Repubblica. Nel mirino un giovane, classe 95, O.H.A, di cittadinanza tunisina ma nato e cresciuto ad Aprilia (dove vive), gravato da pregiudizi di polizia per lesioni personali e violazione della legge sugli stupefacenti. I dettagli sull’diMuratovic Ildi 27 annisabato scorso è accusato di aver preso partedi ...

SoniaSamoggia : RT @fanpage: Un altro ragazzo è stato arrestato in relazione all’omicidio di Leonardo Muratovic, ucciso da Adam Eddrissi la notte del 17 lu… - fanpage : Un altro ragazzo è stato arrestato in relazione all’omicidio di Leonardo Muratovic, ucciso da Adam Eddrissi la nott… - CorriereCitta : Omicidio Leonardo ad Anzio: arrestato un altro ragazzo che ha partecipato all’accoltellamento, ecco chi è - FreddyK03103336 : @gadlernertweet ex leader di lotta continua,condannato a ventidue anni di carcere assieme a Giorgio Pietrostefani L… - patriziacpepe1 : RT @ParoleCristiane: Il necrologio che la moglie del commissario scrisse:... 'Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno'..., lo… -