Notte di San Lorenzo e stelle cadenti: perchè esprimere desideri? (Di mercoledì 10 agosto 2022) Life&People.it Naso all’insù, a caccia di stelle cadenti attendendo il momento perfetto per esprimere un desiderio. StaNotte, 10 Agosto, sarà la Notte delle stelle cadenti, uno dei momenti più rappresentativi dell’estate, in cui ci si raduna nei luoghi più romantici per ammirare lo spettacolo del cielo. Ma da dove deriva questa tradizione? Come mai il periodo cade sempre poco prima della metà di Agosto? Per capire di più su questa fascinoso avvenimento, ripercorriamo la storia di questa Notte magica di San Lorenzo, individuandone origini e curiosità. Non sono stelle: sono meteore Il primo equivoco che emerge quando si parla della Notte di San Lorenzo riguarda il ... Leggi su lifeandpeople (Di mercoledì 10 agosto 2022) Life&People.it Naso all’insù, a caccia diattendendo il momento perfetto peruno. Sta, 10 Agosto, sarà ladelle, uno dei momenti più rappresentativi dell’estate, in cui ci si raduna nei luoghi più romantici per ammirare lo spettacolo del cielo. Ma da dove deriva questa tradizione? Come mai il periodo cade sempre poco prima della metà di Agosto? Per capire di più su questa fascinoso avvenimento, ripercorriamo la storia di questamagica di San, individuandone origini e curiosità. Non sono: sono meteore Il primo equivoco che emerge quando si parla delladi Sanriguarda il ...

