Noemi Bocchi | confessione a sorpresa dell’ex gieffino | “Avevo perso la testa per lei”

(Di mercoledì 10 agosto 2022)è senza ombra di dubbio una dellenalità più chiacchierate del momento, nonché una delle più presenti sui siti e settimanali di gossip. Forse sarà stata lei l’ago della bilancia nella separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, forse no. Fatto sta che attualmente non si fa che parlare di lei. Anche un ex concorrente del “Grande Fratello Vip” si è espresso in merito alla presunta amante di Totti. In questo articolo vi riportiamo le sue dichiarazioni. (Continua dopo la foto…) “incinta di Totti”, l’ultima indiscrezione bomba: ecco quanto c’è di vero Chi èè nata a Roma 34 anni fa, si è diplomata presso l’istituto Comprensivo Giovanni Falcone e si è laureata in Economia Aziendale ...

repubblica : Noemi Bocchi 'incinta' di Francesco Totti, l'ultimo gossip che agita Roma [di Valentina Lupia] - CorriereCitta : Noemi Bocchi, parla Tommaso Eletti: ‘Io avevo perso la testa per lei, non sapevo di Totti’ - CronacaSocial : Francesco Totti sarà di nuovo papà? Ecco la bomba lanciata dopo la notizia della separazione da Ilary Blasi ??… - patrizio3570 : Io quando vengo a sapere che Noemi Bocchi e' incinta di Totti#NoemiBocchi - CorriereCitta : Noemi Bocchi al Circeo: al mare con l’amico di Ilary Blasi -

... - Rafa Nadal si ritira da Wimbledon per infortunio: quale è il limite per gli sportivi - Da Nadal a Baggio, i campioni diventati "amici" del dolore Articoli più letti "incinta di Totti"...... - 11enne investito in bicicletta, sulle strade un morto ogni due giorni - Angela Celentano è viva: una nuova pista porta all'America latina Articoli più letti "incinta di Totti", "...Noemi Bocchi è ormai una delle donne italiane più chiacchierate di questa stagione. Per sua fortuna o sfortuna è finita in un’onda mediatica che faticherà a placarsi. A meno che, uno dei due non sment ...Le cose sono definitivamente cambiate, e non si tratta solamente di una sensazione vaga e indefinita, come molti vorrebbero far credere. La Bocchi è stata sorpresa da Chi a San Felice Circeo (Latina) ...