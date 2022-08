Niente Spezia per Meret: un altro club è pronto a farsi sotto (Di mercoledì 10 agosto 2022) In mattinata si sono risolte le problematiche che, almeno per questa notte, hanno messo in bilico l’affare Dragowski per lo Spezia, che avevano riaperto l’ipotesi bianconera per Alex Meret. Nell’attesa che il Napoli intervenga sul mercato per un nuovo portiere dopo Salvatore Sirigu, non accennano a placarsi i rumors attorno all’estremo difensore friulano. Quest’ultimo non ha firmato il rinnovo del contratto con il Napoli, che scade il 30 giugno 2023. Sfumata la pista Spezia, un altro club di Serie A sarebbe pronto a farsi sotto per l’ex SPAL: si tratta del Torino. A renderlo noto è il quotidiano La Stampa, secondo cui Vanja Milinkovic-Savic dovrebbe essere il titolare, ma non è ancora detta la parole fine sul rebus portieri in casa ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 10 agosto 2022) In mattinata si sono risolte le problematiche che, almeno per questa notte, hanno messo in bilico l’affare Dragowski per lo, che avevano riaperto l’ipotesi bianconera per Alex. Nell’attesa che il Napoli intervenga sul mercato per un nuovo portiere dopo Salvatore Sirigu, non accennano a placarsi i rumors attorno all’estremo difensore friulano. Quest’ultimo non ha firmato il rinnovo del contratto con il Napoli, che scade il 30 giugno 2023. Sfumata la pista, undi Serie A sarebbeper l’ex SPAL: si tratta del Torino. A renderlo noto è il quotidiano La Stampa, secondo cui Vanja Milinkovic-Savic dovrebbe essere il titolare, ma non è ancora detta la parole fine sul rebus portieri in casa ...

tapiro73 : @europaverde_it @AngeloBonelli1 A Spezia ne abbiamo uno e non succede niente... - infoitsport : Spezia, niente Meret: rientra il caso Dragowski - sasyccefriariel : @Francereale97 Si appunto, quindi niente Spezia per Meret - mpdme : @notPatriota @superdavorone @IlarioDiGiovamb Ricordate come sei arrivato quinto, fenomeno… Spezia nn te ricorda niente, vero….? - Nocerinho_8 : @minirecex @poma_il @jackpoolista Se mio nonno aveva tre palle era un flipper, se con lo spezia non ci annullavano… -