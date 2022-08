Meloni replica a Letta: “A noi non serve la cipria, a voi non basterebbe lo stucco” (Di mercoledì 10 agosto 2022) ROMA – “Il segretario del Pd Enrico Letta attacca il posizionamento in politica estera di Fratelli d’Italia e dice che ‘Giorgia Meloni sta cercando di incipriarsi’. Caro Letta, al netto della misoginia che questa frase tradisce e dell’idea secondo la quale una donna dovrebbe essere attenta solo a trucchi e borsette, il vostro problema è che non ho bisogno di ‘incipriarmi’ per essere credibile”. E’ quanto dichiara la leader di FdI, Giorgia Meloni. “La posizione di Fratelli d’Italia in politica estera – aggiunge – è coerente ed estremamente chiara. E ha come stella polare la difesa dell’interesse nazionale italiano. E non accettiamo lezioni da chi si erge a paladino dell’atlantismo ma poi stringe patti con la sinistra radicale nostalgica dell’Urss. Noi non abbiamo bisogno della ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 10 agosto 2022) ROMA – “Il segretario del Pd Enricoattacca il posizionamento in politica estera di Fratelli d’Italia e dice che ‘Giorgiasta cercando di inrsi’. Caro, al netto della misoginia che questa frase tradisce e dell’idea secondo la quale una donna dovrebbe essere attenta solo a trucchi e borsette, il vostro problema è che non ho bisogno di ‘inrmi’ per essere credibile”. E’ quanto dichiara la leader di FdI, Giorgia. “La posizione di Fratelli d’Italia in politica estera – aggiunge – è coerente ed estremamente chiara. E ha come stella polare la difesa dell’interesse nazionale italiano. E non accettiamo lezioni da chi si erge a paladino dell’atlantismo ma poi stringe patti con la sinistra radicale nostalgica dell’Urss. Noi non abbiamo bisogno della ...

