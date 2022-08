Lazio, Provedel: “Cerco di non creare aspettative. Maximiano? Decide il mister” (Di mercoledì 10 agosto 2022) “Sono diventato un portiere grazie a Toldo, agli Europei del 2000 mi ha fatto innamorare del ruolo. Ho sempre sognato di giocare ad lati livelli, Cerco sempre di non creare grandi aspettative. La concorrenza con Maximiano? Devo solo pensare a quel che chiede il mister, il mio unico pensiero è imparare quel che vuole da me. Sarà l’allenatore a Decidere chi è giusto schierare per la prossima partita”. Queste le prime parole di Ivan Provedel da giocatore della Lazio, nella conferenza stampa di presentazione a Formello. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 agosto 2022) “Sono diventato un portiere grazie a Toldo, agli Europei del 2000 mi ha fatto innamorare del ruolo. Ho sempre sognato di giocare ad lati livelli,sempre di nongrandi. La concorrenza con? Devo solo pensare a quel che chiede il, il mio unico pensiero è imparare quel che vuole da me. Sarà l’allenatore are chi è giusto schierare per la prossima partita”. Queste le prime parole di Ivanda giocatore della, nella conferenza stampa di presentazione a Formello. SportFace.

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialSSLazio: #Provedel è arrivato per le visite mediche. Le immagini - AlfredoPedulla : #Kepa-#Napoli: altra giornata proficua verso la chiusura ??. Interferenze #Napoli per #Provedel che vuole essere lib… - AlfredoPedulla : #Dragowski, giornata proficua: ora è più vicino allo #Spezia. #Provedel aspetta il via libera per la #Lazio e per f… - sportface2016 : #Lazio, #Provedel si presenta: 'Cerco sempre di non creare grandi aspettative. #Maximiano? Decide #Sarri' - giovannicoviel1 : RT @radiosei: #Provedel si presenta ?? “#Lazio, sei la mia grande occasione. #Maximiano? Decide #Sarri” ???? -