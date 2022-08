(Di mercoledì 10 agosto 2022)- Come riportala squadrapuò contare davvero su una rosa davvero importante con tanti nomi e ruoli. “è un 20enne timido ed educatissimo. Un toscano di poche parole: abituato a vivere con i genitori, fino a un anno e mezzo fa con i big della A giocava solo al Fantacalcio. A Buti, il paesino nel Pisano di 5mila anime in cui è cresciuto da quando è arrivato dall’Albania a due anni, lo conoscono pure i sassi. Era una mascotte prima, figurarsi ore: una claque nutrita di “butesi” lo ha seguito nel precampionato, mentre Lecce è più lontana e i biglietti latitano. Al debutto ufficiale non assisterà il padre, ma il fratellino Leonardo di 11 anni sarà a tifare al Via del Mare. Brozovic è un quasi 30enne fresco di lauto rinnovo (6 milioni a stagione) e dal carattere ...

Gazzetta_it : Inter, Lukaku: 'Sento la rabbia dentro. Ho detto a Lautaro che dobbiamo fare di più' - Gazzetta_it : Psg, nuovo assalto a Skriniar. Inzaghi fa muro, ora tocca all'Inter #calciomercato - Gazzetta_it : Inter, #Sanchez ai saluti: vicino l'accordo col Marsiglia #calciomercato - infoitsport : Inter, Gazzetta: “Asllani il Jolly di Inzaghi” - serie_a24 : Inter, Gazzetta: “Brozo tenta il grande recupero, c’è fiducia” -

Aspettiamo il calcio vero', spiega in un'intervista alladello Sport. Per quanto riguarda le favorite del campionato, il Ct pronostica: ' Milan ,e Juve davanti a tutti. Poi vedo Roma ...in un'intervista alladello Sport. Sulla Salernitana: ' È stato un regalo inaspettato, ... All'ha vinto la Champions perché convinse Eto'o a spendersi come terzino nella notte di ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Nuovo accordo commerciale per l'Inter, che sbarca con un nuovo canale su Recast, unico Club italiano e uno dei primi a livello europeo a sbarcare sulla piattaforma di streaming. Come riportato ...