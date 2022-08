Ilaria D’Alessio in vacanza con papà Gigi e Denise Esposito

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 10 agosto 2022) La grande famiglia diha scelto Mykonos come meta per il Ferragosto targato 2022. Il cantante ha trascorso il mese di luglio nella villa situata nella incantevole cornice di Porto Rotondo. Con lui la nuova compagna,, il piccolo Francesco e Andrea, nato dalla relazione con Anna Tatangelo. Le foto scattate e pubblicate su Ig hanno mostrato ai follower l’immagine di una famiglia serena, affettuosa e quelle di una coppia che si ama intensamente., nata dal matrimonio con Carmela Barbato, in questi giorni è volata a Mykonos per concedersi una brevein compagnia dele di. Le due sono andate a ballare insieme in un celebre locale dell’isola, come ...