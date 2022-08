Febbre del Nilo: 11 casi in Lombardia, per ora nessuno a Bergamo (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sono 11 i casi di Febbre dal Nilo confermati in Lombardia, ancora nessuno in provincia di Bergamo. Le diagnosi a lunedì 8 agosto, rende noto l’assessorato regionale al Welfare Letizia Moratti, sono state confermate dai due laboratori di riferimento, l’Irccs di Pavia e l’Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano. Quattro sono gravi e neuroinvasivi, con pazienti che presentano sintomatologie neurologiche come la meningoencefalite. Altri 3 sono casi non gravi e i restanti sono donatori asintomatici identificati tramite screening sulle sacche di sangue. “In Lombardia è presente un sistema integrato umano-veterinario di sorveglianza sulla circolazione del virus del Nilo occidentale – assicura l’assessore Moratti -. Vengono monitorate sia le ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sono 11 ididalconfermati in, ancorain provincia di. Le diagnosi a lunedì 8 agosto, rende noto l’assessorato regionale al Welfare Letizia Moratti, sono state confermate dai due laboratori di riferimento, l’Irccs di Pavia e l’Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano. Quattro sono gravi e neuroinvasivi, con pazienti che presentano sintomatologie neurologiche come la meningoencefalite. Altri 3 sononon gravi e i restanti sono donatori asintomatici identificati tramite screening sulle sacche di sangue. “Inè presente un sistema integrato umano-veterinario di sorveglianza sulla circolazione del virus deloccidentale – assicura l’assessore Moratti -. Vengono monitorate sia le ...

RaiNews : Si chiama Langya virus (LayV), del genere henipavirus e, come emerge da uno studio condotto da scienziati di Cina e… - bastbux : RT @alfie_the_otter: A poco oltre le 24h dal #vaccino per il #vaiolodellescimmie posso dirvi che l'unica reazione é un lieve dolore al brac… - giornalemetro : La febbre del Nilo arriva in Lombardia: registrati 11 casi, monitoraggio costante della Regione | Giornale Metropol… - ZerounoTv : Sono 94 i casi di Febbre del Nilo, le regioni del Nord le più colpite - qn_giorno : Febbre del Nilo, 11 casi in #Lombardia: 'In regione monitoraggio costante' -