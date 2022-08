Congedo parentale, maternità e paternità: le novità dal 13 agosto (Di mercoledì 10 agosto 2022) novità normative in materia di Congedo parentale, maternità e paternità – previste dal decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022 – che entrano a pieno regime dal 13 agosto. Congedo parentale, maternità e paternità: le novità Lo ricorda l’Inps, sottolineando che viene introdotto il Congedo di paternità obbligatorio, che sostituisce il Congedo obbligatorio del padre e il Congedo facoltativo del padre, introdotti in via sperimentale dalla legge n.92/2012 e stabilizzati dall’abrogato articolo 1, comma 134, della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022). La misura consente al padre lavoratore di fruire di un periodo di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 10 agosto 2022)normative in materia di– previste dal decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022 – che entrano a pieno regime dal 13: leLo ricorda l’Inps, sottolineando che viene introdotto ildiobbligatorio, che sostituisce ilobbligatorio del padre e ilfacoltativo del padre, introdotti in via sperimentale dalla legge n.92/2012 e stabilizzati dall’abrogato articolo 1, comma 134, della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022). La misura consente al padre lavoratore di fruire di un periodo di ...

CdLViterbo : INPS: Decreto 105/2022 – novità permessi 104 e congedo straordinario - qui_finanza : Congedo parentale, maternità e paternità: le novità dal 13 agosto - Diritto24 : Congedo parentale, paternità e maternità: l'Inps illustra le novità normative in vigore dal 13 agosto - MartaDj1 : RT @sole24ore: Congedo parentale, paternità e maternità: l'Inps illustra le novità normative in vigore dal 13 agosto - sole24ore : Congedo parentale, paternità e maternità: l'Inps illustra le novità normative in vigore dal 13 agosto… -