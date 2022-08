Chiara Nasti dopo la proposta di nozze di Mattia Zaccagni | “Sicuramente sposarsi col pancione è bellissimo ma…”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Pochi giorni fa,ha sorpresocon una romanticissimadi matrimonio. L’influencer, emozionatissima, ha detto un sonoro sì fra le lacrime, dando un calcio a tutte le polemiche dei mesi scorsi e godendosi ora unicamente la sua famiglia. In delirio tutti i suoi follower, che non vedono l’ora di scoprire qualche dettaglio in più in merito a quelle che saranno senza alcun dubbio lepiù seguite dell’anno. Nel corso di una chiacchierata con i suoi fan,ha confessato quando preferirebbecon il, ma vogliamo il nostro bimbo quel giorno. Ora mi sentirei troppo impacciata ...