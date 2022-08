Carlo Cottarelli candidato con Pd e + Europa. Letta: "Una delle nostre punte di diamante" (Di mercoledì 10 agosto 2022) Carlo Cottarelli sarà candidato con PD e + Europa. L'annuncio è arrivato dal diretto interessato durante una conferenza stampa organizzata da Emma Bonino, Benedetto Della Vedova ed Enrico Letta. "Ho accettato, ed è un grande onore" ha detto lo stesso Cottarelli collegato in conferenza dopo aver spiegato l'offerta che gli era arrivata dalla coalizione. "Voglio ringraziare Carlo Cottarelli. E' un grande privilegio lavorare con lui", ha detto Enrico Letta. Che lo ha indicato come "una delle principali punte di diamante della nostra campagna elettorale. Rappresenta una sintesi dell'accordo che abbiamo sottoscritto con i nostri alleati la scorsa settimana". Cottarelli ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 10 agosto 2022)saràcon PD e +. L'annuncio è arrivato dal diretto interessato durante una conferenza stampa organizzata da Emma Bonino, Benedetto Della Vedova ed Enrico. "Ho accettato, ed è un grande onore" ha detto lo stessocollegato in conferenza dopo aver spiegato l'offerta che gli era arrivata dalla coalizione. "Voglio ringraziare. E' un grande privilegio lavorare con lui", ha detto Enrico. Che lo ha indicato come "unaprincipalididella nostra campagna elettorale. Rappresenta una sintesi dell'accordo che abbiamo sottoscritto con i nostri alleati la scorsa settimana"....

