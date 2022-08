Calciomercato.com – Supercoppa europea LIVE: Real Madrid-Eintracht Francoforte 2-0, raddoppia Benzema | Primapagina (Di mercoledì 10 agosto 2022) 2022-08-10 22:31:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Real Madrid-Eintracht Francoforte (calcio d’inizio alle ore 21) è una gara valida per la Supercoppa UEFA. I campioni di Spagna e d’Europa sfidano il club tedesco, vincitore dell’Europa League. Si gioca all’Olympic Stadium di Helsinki. Ancelotti schiera la formazione tipo, facendo partire dalla panchina i nuovi acquisti Rudiger e Tchouameni. Dall’altra parte Glasner deve fare a meno di Kostic, che non ha viaggiato con la squadra in Finlandia perché è pronto a volare in Italia per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto con la Juventus. In panchina ci sono Gotze e l’ex milanista Hauge. Arbitra l’inglese OLIVEr, che ha un solo precedente con il ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 10 agosto 2022) 2022-08-10 22:31:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com:(calcio d’inizio alle ore 21) è una gara valida per laUEFA. I campioni di Spagna e d’Europa sfidano il club tedesco, vincitore dell’Europa League. Si gioca all’Olympic Stadium di Helsinki. Ancelotti schiera la formazione tipo, facendo partire dalla panchina i nuovi acquisti Rudiger e Tchouameni. Dall’altra parte Glasner deve fare a meno di Kostic, che non ha viaggiato con la squadra in Finlandia perché è pronto a volare in Italia per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto con la Juventus. In panchina ci sono Gotze e l’ex milanista Hauge. Arbitra l’inglese Or, che ha un solo precedente con il ...

